Beto Alves "em estado crítico e preocupante"

Beto Alves encontra-se em estado crítico e preocupante, a informação foi avançada ao princípio da tarde, pelo Director Clínico do Hospital Agostinho Neto, Vitor Costa.

Vitor Costa diz que já foram feitos todos os esforços para tentar compensar a vítima, mas o prognóstico continua a ser muito reservado.

"Foi uma lesão por arma de fogo, na região temporal esquerda, portanto uma lesão traumatismo cranioencefálico grave, e que tudo indica segundo os sinais observados que o disparo terá sido feito a curta distancia, muito curta distancia. A tomografia que fizemos realmente, de que já temos o resultado, confirma essa lesão por arma de fogo com fracturas, e também com lesões a nível do cérebro com hemorragia. É uma situação muito delicada com um prognóstico muito reservado para a vida do paciente ", explica.

O responsável médico avança que a situação de Beto Alves é muito instável e crítica, motivo pelo qual ainda não foi possível proceder à remoção da bala.

"O projéctil encontra-se alojado no cérebro. Pela a natureza da lesão, a agressão por arma de fogo é sempre uma lesão grave, e pelo tempo transcorrido e pela curta distancia que eu acabei de vos dizer, o impacto é sempre maior, desse modo a situação clinica dele é uma situação muito critica e que é claro corre o risco de vida ", avança.

O diretor clínico do Hospital Agostinho Neto, Vitor Costa, refere que, neste momento, não é possível equacionar qualquer cenário de evacuação, uma vez que o doente tem que ser estabilizado.

Segundo as investigações preliminares feitas pela Polícia Judiciária "tudo aponta tratar-se de uma tentativa de suicídio". Em nota, a PJ refere igualmente que "as investigações procedem, para cabal esclarecimento do caso".

O autarca foi encontrado na varanda da sua casa, durante a madrugada desta terça-feira. Foi transportado para o Hospital Regional de Santiago Norte e transferido, posteriormente, para o Hospital Agostinho Neto, na Praia.