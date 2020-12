PJ detém 3 indivíduos suspeitos de abuso sexual de crianças no Sal

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta terça-feira, 29, no Sal, três indivíduos suspeitos de prática de vários crimes de abuso sexual de crianças na sua forma reiterada e agravada. Na Praia, a PJ deteve, na segunda-feira, em flagrante delito, 10 indivíduos suspeitos da prática de crimes de homicídio tentado, armas, ofensa à integridade física, motim, danos, organização criminosa e resistência a autoridade.

De acordo com uma nota da Policia Judiciária, a detenção, no Sal, ocorreu em cumprimento de mandados do Ministério Público. Os suspeitos, todos de sexo masculino, têm idades compreendidas entre os 34 e os 62 anos. As vítimas, com idades compreendidas entre os 11 e os 15 anos, alegadamente, vinham sendo abusadas sexualmente pelos suspeitos desde 2011, segundo a mesma fonte.

A PJ informa ainda que os detidos serão presentes, esta quarta-feira, 30, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal.

Na Praia, a PJ, no cumprimento de 16 mandados de busca, aprendeu, esta segunda-feira, 28, oito boca bedjo; armas brancas, munições, drogas e outros objectos, e deteve, em flagrante delito, dez indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre 18 e 30 anos.

As detenções ocorrem em residências nos bairros de Madjana na Várzea Companhia, Bairro Craveiro Lopes e Achadinha de Cima.

Já os detidos são suspeitos da prática de crimes de homicídio tentado, armas, ofensa à integridade física, motim, danos, organização criminosa e resistência a autoridade. Os mesmos, conforme a PJ, foram presentes esta terça-feira, 29, ao Tribunal da Comarca da Praia, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal.

Nesta operação, a PJ informa que contou com a colaboração da Polícia Nacional e das Forças Armadas.

Uma outra nota da PJ referencia que na sequência do cumprimento de três mandados de busca, aprendeu, esta terça-feira, 29, em três residências nas localidades de Ribeira da Barca e Vassoura, no Concelho de Santa Catarina, uma certa quantidade de cocaína e cannabis, além de vários objectos relacionados com a prática de actividade criminosa.

Nesta operação, refere a nota, a PJ deteve, em flagrante delito, três indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 33 e os 35 anos, suspeitos da prática de crimes de tráfico de estupefacientes.

Os detidos serão presentes, esta quarta-feira, 30, ao Tribunal da Comarca de Santa Catarina, para efeito do primeiro judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal.