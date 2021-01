Dois detidos pela PJ na Praia

Detidos têm entre os 19 e os 26 anos, são suspeitos de crimes de roubo com violência contra pessoas e também de crime de arma.

O anúncio foi feito pela Polícia Judiciária em comunicado. Dois homens entre os 19 e os 26 anos foram detidos pela Polícia Judiciária por suspeita de autoria de crimes de roubo com violência contra pessoas e també de crime de arma.

Segundo o comunicado enviado pela PJ à comunicação social os crimes ocorreram "em Outubro de 2019, nas localidades de Achadinha, Calabaceira, Pensamento e arredores da cidade da Praia".

"Ainda na sequência do cumprimento de mandados de buscas e apreensão às suas residências, foram apreendidos vários objetos relacionados com a prática dos crimes e produtos estupefacientes. Os detidos foram presentes, esta tarde, ao Tribunal da Comarca da Praia, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoais. Os indivíduos em causa integram um grupo de quatro elementos, cujos outros dois indivíduos, detidos no ano passado, no âmbito do mesmo processo, encontram-se em Prisão Preventiva, na Cadeia Central da Praia, a aguardar julgamento", aponta a PJ.