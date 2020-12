PJ detém cinco pessoas no Sal

Detenções foram feitas pela Polícia Judiciária em Espargos.

Segundo o comunicado da Polícia Judiciária três dos detidos são suspeitos da autoria de um crime de Roubo Agravado, com violência exercida contra pessoas, com recurso a arma branca. Os outros dois detidos são suspeitos do crime de VBG.

No primeiro caso os suspeitos têm entre os 26 e os 37 anos e foram detidos fora de flagrante delito. Já dois suspeitos de VBG, alegadamente, vinham agredindo as suas ex- companheiras, de Agosto até agora.

Os detidos foram presentes, no mesmo dia, ao Tribunal da Comarca do Sal, que aplicou Prisão Preventiva a dois dos suspeitos de Roubo e a um dos suspeitos de VBG. O terceiro detido suspeito de participar no crime de roubo e o segundo suspeito de VBG ficaram sob TIR, Apresentação Periódica e Interdição de Saída.