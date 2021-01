​Cabo Verde confirma mais 92 positivos e 85 recuperados em 24 horas

Cabo Verde regista 92 novos casos positivos de COVID-19, em 729 amostras processadas nos laboratórios de virologia nas últimas 24 horas. o país chega aos 12993 casos positivos acumulados da doença desde 19 de Março, informou hoje o Ministério da Saúde.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado na tarde deste domingo, a ilha de São Vicente, o principal foco da doença no país, confirma mais 43 novos infectados e passa a contabilizar 278 casos activos do novo coronavírus.

A cidade da Praia regista mais 24 infectados e e tem agora 191 doentes activos. Ainda em Santiago foram contabilizados casos novos em Santa Catarina (7), Tarrafal (2) e Santa Cruz (4).

Os outros casos foram diagnosticados nos concelhos de Santa Catarina do Fogo (2), Ribeira Grande de Santo Antão (8) e Maio (2).

As autoridades de saúde deram alta a mais 85 pessoas nos municípios de São Vicente (61), do Porto Novo (10), do Maio (5), dos Mosteiros (4), de São Salvador do Mundo (2), de Santa Cruz (1), de Santa Catarina do Fogo (1) e do Sal (1).

Com os dados deste domingo, o arquipélago passa a contabilizar 650 casos activos de COVID-19, 12219 recuperados, 119 óbitos, 2 doentes transferidos para os seus países de origem, perfazendo um total de 12993 casos positivos acumulados da doença.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.022.740 mortos resultantes de mais de 94,4 milhões de casos de infecção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detectado no final de Dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.