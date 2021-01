​Centro de hemodiálise do Mindelo inaugurado terça-feira

O Governo inaugura, na próxima terça-feira, 19, o Centro de Hemodiálise do Hospital Baptista de Sousa (HBS). A cerimónia, marcada para às 10 horas, vai ser presidida pelo Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, anunciou o executivo.

Em nota de imprensa, o Gabinete de Comunicação e Imagem do Governo refere que o Centro de Hemodiálise do HBS é resultado de uma parceria entre o Governo de Cabo Verde e o Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, com o intuito de evitar a evacuação de doentes para o exterior para a realização de hemodialise. Trata-se de um investimento do Governo em cerca de 210 mil contos, com a participação do Instituto português em cerca 36% do custo total.

A infra-estrutura hospitalar, segundo a mesma fonte, comporta, em termos de capacidade de tratamento, 19 postos normais, 3 especiais com possibilidade de tratar, num turno, 35 doentes.

“Quanto aos recursos humanos, parte importante da infraestrutura, dividem-se entre médicos especialistas (1 nefrologista, 1 internista e 1 clínico geral), enfermeiros (15) e ajudantes de serviços gerais”, aponta.

“O Governo da IX legislatura está desta forma a cumprir com o compromisso assumido com os cabo-verdianos referente à reestruturação profunda dos hospitais centrais com competências especializadas e reforço das capacidades de reposta dos hospitais regionais, Centros de Saúde, bem como Postos de Saúde”, lê-se.

O Centro de Hemodiálise do Hospital Baptista de Sousa irá tratar pacientes oriundos principalmente das ilhas de Barlavento, cuja estimativa corresponde a 40% do número total de doentes de hemodiálise no país. Em Janeiro de 2019, a directora do Hospital Baptista de Sousa (HBS), Ana Brito disse que o centro de hemodiálise do Mindelo vai, além de tratar, trazer estabilidade emocional aos doentes com insuficiência renal crónica da região do Barlavento, em tratamento no Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia.

A inauguração do referido centro é o último ponto da agenda de Ulisses Correia e Silva que, este domingo, às 18 horas, participa da celebração do dia do médico na ilha do Porto Grande.