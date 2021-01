Software do Cartão Nacional de Identificação foi apresentado na cidade da Praia

A cerimónia de apresentação foi presidida pela ministra da Justiça e Trabalho.

Janine Lélis disse que, com a apresentação do software, Cabo Verde esta a dar os primeiros passos para a autenticação digital.

"Algo de extrema importância e grandeza nos dias de hoje, por via de autenticação digital pode-se comprovar a procedência e origem de um documento electrónico confirmando-se a veracidade de identidade da pessoa que o criou, ou assinou, por via da autenticação digital, pode-se atestar que um arquivo foi gerado por uma pessoa autorizada, e que para além de se poder verificar a integridade de quem o gerou pode-se ainda limitar o acesso aos documentos apenas por pessoas autorizadas, já que o recurso exige sempre um processo de confirmação de identidade ", explica.

A ministra também fez questão de destacar algumas vantagens do software apresentado.

"Desde logo haverá mais segurança e confiança na prestação dos serviços online, vai facilitar a identificação dos titulares do CNI pela via de digital, vai permitir autenticação digital do titular do CNI, vai permitir também a possibilidade de identificar e obter dados digitalmente. Eu lanço aqui um repto aos bancos para que explorassem a hipótese de abertura de contas online, em especial para os emigrantes tendo em atenção que a partir do momento que nos lançamos o software estaremos em condições, de facto, de poder fazer isto, avança, ” explica.

O software do CNI também servirá para a redução da morosidade administrativa, simplificando o processo burocrático, reduzindo o tempo de espera por actos administrativos.