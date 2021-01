Maioria dos casos que têm surgido resultam de festas e actividades lúdicas

O Director Nacional da Saúde, Jorge Barreto, anunciou hoje que a maioria dos casos que vêm sendo identificados ultimamente tem a ver com uma situação de festa, de jantar ou de alguma actividade lúdica em que houve aglomeração de pessoas. Nos últimos 14 dias taxa de incidência acumulada aumentou de 135 por 100 mil habitantes, para 182 por 100 mil habitantes.

“Apesar dos vários apelos que temos feito as pessoas ainda continuam a fazer actividades que levam à aglomeração de pessoas, nomeadamente festas em residências privadas, mas também festas realizadas em espaços lúdicos apesar de todas as recomendações. Tanto é que os casos que vêm sendo identificados ultimamente a maioria tem a ver com uma situação de festa, de jantar ou de alguma actividade lúdica em que houve aglomeração de pessoas”, apontou.

Segundo Jorge Barreto, de 11 a 24 de Janeiro foram analisadas 10.600 amostras, uma média de 750 amostras por dia e dessas 1012 acusaram positivo, uma média de 73 casos novos diários, representando uma taxa de positividade de 10%.

De 28 de Dezembro a 10 de Janeiro foram analisadas 8777 amostras, uma média de 626 por dia. Desse total, 753 casos novos por dia, uma média de 54 casos novos diários e uma taxa de positividade de 9%.

"Em termos de número de amostras analisadas houve uma aumento e os números de casos novos. Em termos de taxa de positividade um ligeiro aumento de 9 para 10%", referiu.

Taxa de incidência acumulada de 11 a 24 de Janeiro

Há sete concelhos com uma taxa inferior a 25 por 100 mil habitantes. Boa Vista com 10 por 100 mil habitantes, Sal cinco por 100 mil, São Filipe 10 por 100 mil (estava em 113 por 100 mil).

Paul Ribeira Brava de São Nicolau, Tarrafal de São Nicolau e Brava não tiveram casos notificados e têm uma taxa de 0 por 100 mil habitantes.

Concelhos com taxa de incidência entre 25 e 150 por 100 mil

Tarrafal de Santiago 66 por 100 mil habitantes, São Domingos 56 por 100 mil, Santa Cruz 50 por 100 mil, Santa Catarina de Santiago 95 por 100 mil habitantes. Nos 14 dias anteriores, esses concelhosestavam com taxas de incidência acumulada inferior a 25 por 100 mil habitantes.

São Salvador do Mundo 81 por 100 mil habitantes, Ribeira Grande de Santiago 94 por 100 mil, São Miguel 73 por 100 mil, São Lourenço dos Órgãos 43 por 100 mil.

Concelhos com taxa de incidência superior a 150 por 100 mil habitantes

Praia 160 por 100 mil (estava em 89 por 100 mil), São Vicente 606 por 100 mil (estava com 417 por 100 mil), Ribeira Grande de Santo Antão 175 por 100 mil, Porto Novo 232 por 100 mil, Maio 651 por 100 mil, Mosteiros 368 por 100 mil e Santa Catarina do Fogo 231 por 100 mil.

O país tem uma taxa de incidência acumulada de 182 por 100 mil habitantes, nos 14 dias anteriores estava em 135 por 100 mil habitantes, conforme informou o director Nacional da Saúde.

"O país deixou de estar numa situação mais confortável, passando agora para uma situação mais crítica", anunciou.

Durante o mês de Janeiro o país registou 14 óbitos. A taxa de letalidade é de 0,94%, sendo que estava em 0,92%.

Hoje, Cabo Verde contabilizou 68 novos casos dos quais 36 na Praia, um em São Salvador do Mundo, um em São Miguel, um em Santa Cruz, 20 em São Vicente e 9 no Maio.

Há ainda 41 recuperados sendo sete em Santa Catarina, dois em Tarrafal, cinco em Santa Cruz, três em Santa Catarina do Fogo, 14 em Ribeira Grande de Santo Antão, cinco em Porto Novo, dois em São Vicente e três no Maio.

O país totaliza 674 casos activos, 12751 recuperados e 127 óbitos, num total de 13557 casos positivos.