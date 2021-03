Mais dois óbitos por COVID-19 no país

Cabo Verde registou nas últimas horas mais dois óbitos por COVID-19 e 58 casos novos, segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde e da Segurança Social.

Os dois óbitos de hoje ocorreram nos concelhos de São Domingos e de Santa Cruz, respectivamente.

A nível nacional do total de 497 amostras analisadas, somam-se 58 casos positivos, com a cidade da Praia a registar maior número de doentes (25), São Vicente com 11, São Domingos 3, Santa Catarina de Santiago, São Miguel 3, São Filipe Fogo 2.

Nos concelhos de Ribeira Grande Santo Antão e Paul foram diagnosticados 1 caso, cada. A ilha do Sal tem mais 3 doentes. Em São Nicolau foi registado 4 casos, sendo 3 na Ribeira Brava e 1 no Tarrafal. A ilha da Boa Vista conta hoje com mais 2 casos.

Hoje mais 18 pessoas tiveram alta, sendo Santa Catarina 9, São Miguel 1, São Vicente 4, Sal 3 e Tarrafal de São Nicolau 1.

Com a nova actualização, o país passa a contabilizar 575 casos activos, 15040 casos recuperados, 154 óbitos, 5 óbitos por outras causas e 8 transferidos, perfazendo um total de 15782 casos positivos acumulados.

O Ministério da Saúde e da Segurança Social reforça o apelo para que as pessoas cumpram o distanciamento social, usem máscara e pratiquem a higiene das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a propagação da COVID-19.