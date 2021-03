Enfermeira de 63 anos é a primeira vacinada em Cabo Verde

A primeira pessoa a ser vacinada contra a COVID-19 em Cabo Verde foi a enfermeira Elga Fontes Bandiane de 63 anos, que trabalha no centro de Saúde de Achada Santo António. Mais cinco profissionais de saúde, todas mulheres e a delegada de saúde da Praia, foram imunizadas.

“Vacina é vida e há um ano que esperamos por esse dia. É um dia marcante para os profissionais da saúde e para todos os cabo-verdianos. Estávamos a espera deste momento porque não existe tratamento para a COVID-19. A única salvação é a vacina”, declarou a enfermeira à imprensa, minutos depois de ser vacina.

Elga Fontes Bandiane é do grupo de risco do contágio, além de estar na linha da frente é hipertensa e afirmou ser uma honra enquanto primeira pessoa a nível nacional, a receber a vacina.

“Aconselho toda a população para aderir à campanha de vacinação. Sobre o que se tem dito acerca da vacina, digo que todos os remédios apresentam riscos. Todos os medicamentos, mesmo um simples paracetamol. Então, vacina é vida. Se pesarmos os riscos/benefícios, há mais benefícios do que riscos”, disse.

Ana Manuela Barbosa foi contratada para trabalhar nos hospitais de campanha e depois passou a trabalhar na realização dos testes. Hoje, foi uma das seis profissionais de saúde a serem vacinadas.

“Um ano de COVID-19, ainda não fui contaminada e agora com a vacina sinto-me muito mais segura. Quando fui contactada para receber a vacina senti esperança. Porque mundialmente muitas pessoas estão a morrer e eu tive esse privilégio, muitas pessoas não aceitam ser vacinadas. Eu disse sim, vacina é vida”, sublinhou.

“Vamos seguir o Plano de Vacinação”- PM

O primeiro-ministro que esteve presente no acto oficial de vacinação, reiterou que as prioridades são os profissionais de saúde e depois os profissionais mais sujeitos a situações de risco. Portanto, frisou, o país vai seguir o Plano Nacional de Vacinação e nenhum governante vai ser vacinado.

“Neste momento, todas as ilhas estão em processo de receberem as vacinas. O processo iniciar-se-á em todas as ilhas amanhã com os profissionais de saúde, assim como está planeado no Plano Nacional de Vacinação. São vacinas da Pfizer que começaram a ser ministradas. Esperamos que, como temos em mente, poder nas fases seguintes, aumentar o nível da cobertura das vacinações para podermos imunizar a nossa população até finais de 2021”, proferiu, acrescentando que o país vai receber mais vacinas.

O plano nacional de introdução e vacinação contra a COVID-19 em Cabo Verde, que foi aprovado em Fevereiro pelo Governo, prioriza os profissionais de saúde, pessoas com doenças crónicas, idosos, professores, profissionais hoteleiros, ligados ao turismo e das fronteiras, polícias, militares e bombeiros.

Para o efeito, “será necessária a aquisição de 267.293 doses" da vacina para a população alvo prioritária, num total de 111.372 pessoas. Inicialmente previa-se vacinar, até 2023, 60% da população. Entretanto, o Primeiro-ministro anunciou que o governo declarou que quer 70% de vacinação ainda este ano.

O país recebeu 24 mil vacinas contra a COVID-19 da AstraZeneca e 5.850 doses da vacina da Pfizer. Entretanto, as vacinas da Pfizer foram as primeiras a ser usadas.

Por enquanto, como medida de precaução a vacina da AstraZeneca ficará guardada e será libertada para a administração quando a ERIS tiver novos dados da Agência Europeia do Medicamento e decidir se será ou não administrada.