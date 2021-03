PN detém dois indivíduos por roubo na Praia

A Polícia Nacional deteve, esta sexta-feira, 20, na Praia, dois indivíduos do sexo masculino por terem praticado o crime de roubo, com recurso a arma de fogo e arma branca, numa loja chinesa de venda de materiais de construção. Um terceiro suspeito encontra-se a monte.

Segundo um comunicado da PN divulgado hoje, a detenção ocorreu por volta das 14h00 em Achada São Filipe, nas imediações da rotunda da Inspecção Técnica Automóvel Cabo Verde. Os dois indivíduos, ambos de 26 anos de idade, foram detidos em flagrante delito. Segundo as vítimas, os suspeitos terão subtraído uma quantia de aproximadamente cento e sessenta mil escudos.

“No decurso das diligências preliminares, após a notícia do assalto, várias equipas policiais do Comando deslocaram-se ao local no sentido de interceptar os suspeitos. Perante a presença policial, os mesmos puseram-se em fuga, tendo sido interceptados e detidos, pouco depois, na zona de Achada São Filipe”, informa a PN.

Na sequência, foram recuperadas uma arma de fogo de calibre 9mm com 10 munições do mesmo calibre, uma arma branca, dois telemóveis e cerca de vinte e oito mil escudos em dinheiro, produto do roubo.

Segundo a PN os dois indivíduos estão referenciados pela Polícia e indiciados na prática de crimes de roubo e furto. Um deles já cumpriu pena de prisão, na Cadeia Central da Praia.

Os detidos serão apresentados hoje, dia 22 de Março, ao poder judicial, para a legalização da detenção, 1.º interrogatório judicial e aplicação das correspondentes medidas de coacção.