Hotel de 18 pisos vai surgir junto ao porto da Praia

O governo autorizou a Empresa Nacional de Administração dos Portos, S.A. (ENAPOR), a proceder à assinatura do contrato de subconcessão com a OCEAN PARK- HOTELS & RESORTS, S.A., para a construção do complexo hoteleiro “Radisson Praia & Conference”, na cidade da Praia, segundo uma resolução publicada esta quinta-feira no Boletim Oficial. Investimento vai ultrapassar os 14 milhões de contos.

Conforme o documento de 26 de Março, a autorização foi aprovada em Conselho de Ministros no passado dia 18.

O executivo diz considerar o projecto “Radisson Praia & Conference Center” de grande valia e, por isso, o declara de interesse excepcional no quadro da sua estratégia de desenvolvimento socioeconómico do país.

Isto, justifica, tendo em conta o impacto que representará em termos “de investimento, do emprego, da formação profissional, da riqueza que gerará e do aumento quantitativo e qualitativo” da capacidade de alojamento turístico na ilha de Santiago e a nível nacional, internacional, de lazer e negócios.

“Considerando a existência de interesse nacional no quadro da sua estratégia de desenvolvimento socioeconómico do país; Convindo a autorizar a celebração do contrato de subconcessão entre o Estado de Cabo Verde, através da ENAPOR e a OCEAN PARK – HOTELS & RESORT, S.A., tendente à implementação do projecto “Radison Praia Conference Center”, lê-se no BO.

O Governo refere ainda que estabeleceu como uma das suas prioridades, a concepção de um novo modelo de Estado, assente na perspectiva de que deve ser parceiro, regulador, visionário, supletivo e promotor da iniciativa privada e das organizações da sociedade civil.

A Sociedade “OCEAN PARK – HOTELS RESORT, S.A.” pretende implementar um Projecto de Investimento na área de Turismo, na Baía da Gamboa, na Cidade da Praia denominado “Radison Praia & Conference Center”, que requer um investimento de 135 milhões de euros (mais de 14 milhões de contos) e deverá criar cerca de mil empregos directos e indirectos.

Segundo a Lusa, o projecto privado Hotel Radisson Green Praia, promovido pelo grupo cabo-verdiano Ocean Park – Hotels & Resorts, vai gerar 200 postos de trabalho durante a fase de exploração, que se seguirá a praticamente dois anos de construção, a iniciar em 2021, conforme previsto no Estudo de Impacte Ambiental.

O documento explica que o projecto aguarda aprovação pela Câmara Municipal da capital cabo-verdiana e que o hotel está inserido “no contexto do ‘masterplan’ para o desenvolvimento urbano e portuário da Praia”, distando 150 metros do porto de pesca, 350 metros do novo porto e terminal de navios de cruzeiros e 100 metros do futuro terminal de mega iates.

O edifício, com os seus 18 pisos, terá uma altura de 67 metros e a sua “morfologia e traços fazem lembrar embarcações (com velas e mastros)”.