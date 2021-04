PJ detém suspeito de homicídio frustrado em Vila Nova

A polícia Judiciária, em colaboração com a Polícia Nacional deteve no passado dia 10, um indivíduo suspeito de um homicídio frustrado e um crime de armas, ocorridos na tarde do dia anterior, em Vila Nova. Já na sexta-feira, deteve, fora de flagrante delito, uma mulher suspeita de vários crimes de burla qualificada, tendo como vítimas pessoas, na sua maioria do interior de Santiago.

Segundo uma nota da força policial, o suspeito foi detido em cumprimento de um mandado do Ministério Público, fora de flagrante delito. Trata-se de um indivíduo do sexo masculino, de 36 anos, residente em Vila Nova. O crime terá ocorrido na sequência de um desentendimento entre a vítima e o suspeito, ambos residentes em Vila Nova, na qual o suspeito alegadamente, terá sacado uma arma de fogo que levava consigo e efectuado um disparo contra a vítima, atingindo-lhe a face. O detido foi presente, no mesmo dia da detenção, às autoridades judiciarias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado Prisão Preventiva. A vítima, por sua vez, foi assistida no Hospital Agostinho Neto, e se encontra fora de perigo. Numa outra nota, a PJ informa que deteve, fora de flagrante delito, na localidade de Cidadela, um indivíduo do sexo feminino, 43 anos, suspeito da prática de vários crimes de burla qualificada, tendo como vítimas pessoas, na sua maioria do interior de Santiago, às quais prometia, mediante o pagamento de avultadas somas em dinheiro, a aquisição de vistos Shenguen. “Ainda, na sequência do cumprimento de um mandado de busca e apreensão à sua residência e local de trabalho, uma agência de viagens, na localidade de Achadinha, na Praia, foram apreendidos vários documentos importantes. As vítimas, depois do pagamento de avultadas somas em dinheiro proveniente de empréstimos em terceiro, poupança de vários anos e da venda de benspróprios, eram deixadas numa situação de precariedade económica e financeira”, lê-se. A detida, que vinha sendo investigada desde 2019, foi presente, no tempo legal às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguida detida e aplicação de medidas de coação, tendo-lhe sido aplicado TIR e caução no valor de um milhão de escudos

