Praia regista 161 casos de COVID-19 num total de 294. Há mais um óbito

O concelho da Praia registou, nas últimas 24 horas, 161 novas infecções por Sars-Cov-2, num universo de 294 em todo o país. São Salvador do Mundo notifica mais um óbito, totalizando 188 mortes por COVID-19.

A Praia registou, hoje, um dos piores dias desde que a COVID-19 entrou no país ao somar 161 novos casos de infecção. Os dados apontam para 26 novas infecções em São Vicente, 31 no Sal, 12 em Ribeira Brava, 10 em Tarrafal de São Nicolau, 11 na Boa Vista e 9 no Maio.

Segundo os dados do Ministérios da Saúde, Ribeira Grande de Santiago soma mais 10 novos casos, São Domingos dois, Santa Catarina quatro, São Miguel três e Santa Cruz um.

Foram ainda notificados mais um caso em Santa Catarina do Fogo, São Filipe e Paul respectivamente, dois em Ribeira Grande de Santo Antão e nove em Porto Novo.

O país passa a contabilizar 1678 casos activos, 17645 casos recuperados, 188 óbitos, 6 óbitos por outras causas e 8 transferidos, perfazendo um total de 19525 casos positivos acumulados.