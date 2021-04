Prisão preventiva suspeito de agressão sexual e ameaça de morte em Assomada

O Tribunal da Comarca de Santa Catarina decretou prisão preventiva a um indivíduo suspeito da prática de um crime de agressão sexual e um crime de ameaça de morte, ocorridos na via pública, no passado dia 3 de Abril.

Segundo uma nota publicada no site da Polícia Judiciária, o suspeito foi detido na quarta-feira, dia 21, em cumprimento de um mandado do Ministério Público, fora de flagrante delito.

Trata-se de um indivíduo do sexo masculino, residente na localidade de Poilão de Engenho, em Assomada, no Concelho de Santa Catarina de Santiago. A vítima é uma jovem de 18 anos, residente na mesma localidade, que é vizinha do suspeito.

O detido foi presente, no mesmo dia, ao Tribunal da Comarca de Santa Catarina, que lhe aplicou Prisão Preventiva, como medida de coação pessoal.