Prisão Preventiva para suspeito de tentativa de homicídio e VBG

O Tribunal da Comarca de Santa Catarina aplicou prisão preventiva ao individuo suspeito da prática de vários crimes, na localidade de Bolanha, no Concelho de Santa Catarina.

A Polícia Judiciária informa que deteve na terça-feira, 12, fora de flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, suspeito da prática de um crime de homicídio agravado, na sua forma tentada; três crimes de VBG, agravados e um crime de Arma.

O individuo foi detido pela PJ, através da Unidade de Investigação Criminal da Assomada (UICA), em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

A mesma fonte comunica que o homem de 35 anos é suspeito de, no passado dia 14 de Dezembro de 2020, após uma série de ameaças, ter desferido, com uma faca, vários golpes à sua ex-companheira, com quem manteve um relacionamento de cerca de um ano e meio.

Presente ao Tribunal da Comarca de Santa Catarina o suspeito vai aguardar julgamento em prisão preventiva.