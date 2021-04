​Jorge Santos testa positivo para covid-19

O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, testou positivo para a covid-19 e está em quarentena num dos hotéis da ilha de São Vicente. À Inforpress, o assessor do presidente da Assembleia Nacional, Alveno Figueiredo informou que Jorge Santos estava em campanha eleitoral em Santo Antão.

De regresso a São Vicente foi fazer o teste na última terça-feira, 20, antes de viajar para a Cidade da Praia e testou positivo para a covid-19.

Por causa disso, explicou a mesma fonte, “Jorge Santos ficou no Mindelo em quarentena, num dos hotéis da cidade, mas está assintomático e até ao momento não apresenta queixas”.

O assessor informou que o guarda-costas que o acompanha não contraiu a covid-19, mas permanece em São Vicente à espera da recuperação de Jorge Santos.

De acordo com os dados do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde e de Segurança Social, Cabo Verde registou esta sexta-feira 284 novos casos de covid-19-.

O mesmo documento indica ainda que o País contabiliza, neste momento, 2610 casos activos da covid-19, 18959 casos recuperados, 201 óbitos, seis dos quais por outras causas e oito transferidos, perfazendo um total de 21784 casos positivos acumulados.