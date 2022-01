​Cabo Verde com 3 mortes e 640 novos casos de covid-19

Cabo Verde registou mais três mortes por covid-19 e 640 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, em 2026 amostras analisadas nas últimas 24 horas. A maior parte dos casos foram diagnosticados na Praia, anunciou hoje o Ministério da Saúde.

De acordo com o boletim epidemiológico desta quinta-feira, a capital do país voltou a registar o maior número de infectados – 334. Ainda em Santiago, foram confirmados casos em São Domingos (3), Santa Catarina (19), São Salvador do Mundo (3), Tarrafal (4), São Miguel (6) e Santa Cruz (2). São Vicente reportou mais150 testes positivos.

Na ilha do Fogo, as autoridades sanitárias anunciaram mais 22 infectados, sendo 21 em São Filipe e 1 em Santa Catarina. Santo Antão tem mais 23 pessoas com diagnóstico positivo, distribuídas por Porto Novo (9), Ribeira Grande (12) e Paul (2). Na ilha de São Nicolau foram anunciados mais 23 testes positivos no Tarrafal (15) e em Ribeira Brava (8). Maio e Boavista reportaram 3 novas infeções cada e Brava 1.

As vítimas mortais foram confirmadas em Santa Catarina de Santiago e Santa Cruz com um cada. O óbito em São Vicente foi atribuído a outras causas.

Em sentido contrário, 1170 pessoas tiveram alta nas últimas 24 horas.

O país passa a contabilizar 4381 casos ativos de covid-19, 48590 casos recuperados, 366 óbitos, 23 óbitos por outras causas e 9 doentes transferidos, perfazendo um total de 53369 casos positivos acumulados da doença.