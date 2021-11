​Cabo Verde notifica mais quatro infetados

Cabo Verde registou hoje quatro novos casos de infecção por SARS-CoV-2. Os diagnósticos positivos foram registados na Praia (1), Tarrafal de Santiago (2) e em São Vicente (1).

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta tarde pelo Ministério da Saúde, os laboratórios de virologia do arquipélago processaram 322 amostras desde sábado, com uma taxa de positividade global de 1,2%.

Nove pacientes foram dados como recuperados. O país tem 42 casos activos de covid-19.

Desde Março de 2020, Cabo Verde já diagnosticou 38362 casos positivos de covid-19, dos quais resultaram 349 óbitos, 16 óbitos por outras causas. Nove pessoas infectadas foram transferidas para outros países. 37946 doentes recuperaram.

A covid-19 provocou pelo menos 5.193.392 mortes em todo o mundo, entre mais de 260,44 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

Uma nova variante, a Ómicron, foi recentemente detectada na África do Sul e, segundo a Organização Mundial da Saúde, o "elevado número de mutações" pode implicar uma maior infecciosidade.