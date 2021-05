2 Óbitos e 194 casos novos de COVID-19

Num total de 1153 resultados recebidos nas últimas 24 horas, 194 acusaram positivo. Porto Novo e Sal registaram um óbito cada.

De acordo com o Ministério da Saúde, o óbito do Sal é de um doente evacuado para São Vicente, ocorrido no passado dia 17 de Abril e que não não tinha sido contabilizado uma vez que o processo se encontrava em revisão.

Dos 194 novos casos hoje registados, Praia contabiliza 24, Ribeira Grande de Santiago e São Lourenço dos Órgãos um caso cada, Santa Catarina, Santa Cruz e Brava três casos respectivamente.

Ribeira Grande de Santo Antão notificou 20 novas infecções, Paul oito, Porto Novo 23 e São Vicente 59. Já Sal registou 10 novos casos, Ribeira Brava 21, Tarrafal de São Nicolau sete, Boa Vista nove e Maio dois.

Há 221 recuperados (Praia 155, Ribeira Grande de Santiago 5, São Domingos 4, Santa Catarina 11, São Salvador do Mundo 4, Tarrafal 2, São Miguel 1, Santa Cruz 1, Mosteiros 2, Paul 1, Porto Novo 4, São Vicente 6, Sal 13, Ribeira Brava 2, Tarrafal de São Nicolau 1 e Boa Vista 9.)

O país passa a contabilizar 3030 casos activos, dos quais 1316 na Praia, 21.469 casos recuperados, 228 óbitos, 7 óbitos por outras causas e 8 transferidos, perfazendo um total de 24742 casos positivos acumulados.