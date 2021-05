Vacinas doadas por Portugal reservadas às pessoas vacinadas com uma dose da AstraZeneca

As vacinas doadas por Portugal na passada sexta-feira, serão reservadas para aqueles que receberam a primeira dose da vacina da AstraZeneca devido a situação na Índia.

A informação foi hoje avançada pelo director Nacional da Saúde, durante a conferência semanal sobre a situação epidemiológica no país.

Conforme referiu, as 24 mil doses de vacinas doadas por Portugal são da AstraZeneca. O país, prosseguiu, deveria receber vacinas daquela marca da Índia que resolveu suspender, temporariamente, a exportação das vacinas para priorizar sua campanha de imunização, devido ao aumento do número de casos.

“Como sabem a Índia está numa situação ainda bastante preocupante e nós não conseguimos ainda vislumbrar alguma resolução nas próximas semanas. Portanto, neste momento as doses de vacinas que recebemos através da doação de Portugal serão reservadas para que as que receberam a primeira dose da vacina de AstraZeneca possam ter a oportunidade de receber a segunda dose e ficarem completamente vacinadas”, informou.

Jorge Barreto afirmou que a vacinação das pessoas idosas vai continuar por serem de maior risco de complicações e de morrer, o que acaba por condicionar a resposta a nível dos hospitais em termos de internamentos e de condições especiais para fazer a abordagem desses doentes que precisam de cuidados intensivos.

Entretanto, garantiu que o país continua a fazer de tudo para que possamos ter muito em breve mais doses de vacinas.

Até este momento, ocorrer 32 óbitos durante o mês de Maio, sendo 20 homens.Cerca de 15 mil pessoas com mais de 60 anos já foram vacinadas e 95,5% dos profissionais de saúde já receberam pelo menos a primeira dose das vacinas.

Conforme os dados apresentados pelo director Nacional da Saúde, de 3 a 16 de Maio foram analisadas 22.427 amostras, cerca de 1.601 por dia, 3.784 casos novos,uma média de 270 casos por dia e uma taxa de positividade de 17%.

De 19 de Abril a 2 de Maio foram analisadas 20.115 amostras, cerca de 1.437 por dia, 3.850 casos novos, uma média de 275 casos por dia e uma taxa de positividade de 19%.

“Estas informações não indicam que deveremos baixar a guarda. Significa que, se calhar, podemos arriscar dizer que neste momento as medidas anunciadas pelo governo poderão estar a surtir algum efeito; podemos se calhar dizer também que as pessoas tomaram mais consciência da gravidade da situação e passaram a cumprir com mais rigor as medidas de prevenção, mas isso ainda são hipóteses”, considerou.

Ainda não há nenhum concelho com taxa de incidência inferior a 25 por 100 mil habitantes.

Taxa entre 25 e 150 por 100 mil habitante:

Tarrafal de Santiago 139 por 100 mil e Mosteiros com 108 por 100 mil habitantes.

Taxa superior a 150 por 100 mil habitantes:

Todos os concelhos estão com taxas excessivamente elevados

Praia 868 por 100 mil; Boa Vista 448 por 100 mil; São Vicente 802 por 100 mil; Santa Cruz 306 por 100 mil; Sal 266 por 100 mil; Santa Catarina 387 por 200 mil; R G Santo Antão 857 por 100 mil; Porto Novo 975 por 100 mil; Paul 951 por 100 mil; Ribeira Brava 3.113 por 100 mil; Tarrafal de São Nicolau 502 por 100 mil; São Salvador do Mundo 827 por 100 mil; R G Santiago 465 por 100 mil; São Miguel 264 por 100 mil; Maio 1523 por 100 mil; São Lourenço dos Órgãos 683 por 100 mil; São Filipe 376 por 100 mil; Santa Catarina do Fogo 193 por 100 mil e Brava 1459 por 100 mil.

A nível nacional a taxa de incidência está em 672 por 100 mil e nos 14 dias anteriores era de 684 por 100 mil.