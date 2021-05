COVID: Criado Núcleo de Coordenação Operacional que vai conduzir e executar o processo de vacinação

O Governo decidiu criar a estrutura do Núcleo de Coordenação Operacional (NCO) que vai conduzir, coordenar e executar todo o processo de vacinação no país e será presidido pelo director nacional da Saúde, Jorge Noel Barreto.

De acordo com a publicação no Boletim Oficial, o Núcleo de Coordenação Operacional é integrado por um grupo coordenador e por pessoal de apoio, com a missão de proceder ao planeamento estratégico integrado das operações, envolvendo as componentes logística e executiva, em articulação com outros departamentos, nomeadamente com as Forças Armadas e a Protecção Civil.

Além disso, explica o Governo, a estrutura vai monitorizar e avaliar a eficiência do processo de execução em função dos métodos, procedimentos e tempos, propor às entidades competentes em razão da matéria a introdução de medidas sempre que julgue necessário e adequado.

Por outro lado, o NCO vai zelar pelo cumprimento escrupuloso do processo de vacinação a curto e médio prazo, através de uma gestão rigorosa das vacinas e das listas de pessoas habilitadas à vacinação, que controle perdas ou desvios ao plano.

Conforme a mesma fonte, esta medida é um ajustamento da Comissão Nacional de Coordenação para a introdução da vacina contra a covid-19 no país, assistido por uma comissão técnica multidisciplinar de peritos, com a missão de planear as acções tendentes à introdução da vacina no território nacional.

Os últimos dados informam que cerca de 15 mil pessoas, com mais de 60 anos, já foram vacinadas e que 95,5% dos profissionais de saúde já receberam pelo menos a primeira dose das vacinas.

O director nacional da Saúde, Jorge Noel Barreto disse que as vacinas que chegaram a Cabo Verde na última sexta-feira, doadas por Portugal, serão priorizadas para as pessoas que já receberam a primeira dose da AstraZeneca.

Neste momento Cabo Verde contabiliza 2.581 casos activos, 25.432 casos recuperados, 251 óbitos, oito óbitos por outras causas e nove transferidos, perfazendo um total de 28.281 casos positivos acumulados.