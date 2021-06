Cem mil doses da vacina AstraZeneca oferecidas pela Hungria já estão no País

O Governo recebeu na madrugada de hoje uma doação de 100 mil doses da vacina AstraZeneca da Hungria, que será oficialmente entregue às 11:30, na Cidade da Praia, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros daquele país europeu, Péter Szijjártó.

De acordo com informações do gabinete de Comunicação do Governo, a cerimónia oficial de entrega do donativo ocorre ao final da manhã de hoje, no Palácio do Governo, sendo que o ponto alto da visita de algumas horas do ministro húngaro é o lançamento oficial do projecto de Mobilização de Água para Agricultura em Cabo Verde, que beneficia de uma linha de crédito de longo prazo no montante de 35 milhões de euros.

Durante a visita de trabalho, no âmbito das relações de cooperação entre Cabo Verde e a República da Hungria, o ministro dos Negócios Estrangeiros húngaro, para além do acto formal da entrega das vacinas, manterá encontros com vários responsáveis, entre eles o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, e o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, entre outros.

O ministro Péter Szijjártó, que será acompanhado por uma delegação composta por representantes de instituições bancárias, empresários e altos funcionários públicos da Hungria, terá também um encontro bilateral como seu homólogo cabo-verdiano, Rui Figueiredo Soares.