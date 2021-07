Países Baixos doam 150 mil vacinas AstraZeneca

Vacinas doadas pelos Países Baixos chegaram hoje ao aeroporto. Além das vacinas aquele país europeu enviou também uma equipa de 35 profissionais de saúde para apoiar a campanha de vacinação contra a covid-19, no país.

As 150.150 doses da vacina chegaram ao aeroporto da Praia a bordo de um avião vindo dos Paises Baixos.

Os profissionais de saúde holandeses e as vacinas foram recebidos pelo Director Nacional de Saúde, Jorge Barreto, que disse que esta se trata de "uma ajuda valiosa" que surge num momento em que muitos países estão com dificuldades no acesso às vacinas através do mecanismo Covax, em que a maioria das vacinas vinham da Índia, e que assim, através destes donativos, Cabo Verde tem conseguido algumas ajudas importantes.

O Director Nacional de Saúde acrescentou ainda que estas vacinas vão permitir continuar a vacinar a população elegível e cobrir mais pessoas com a campanha de vacinação em curso, bem como continuar a prosseguir a meta de alcançar 70% da população vacinada até ao final do ano.

Já no que respeita aos profissionais de saúde enviados pelo governo daquele país europeu irão reforçar as equipas de vacinação nos municípios de Santiago, designadamente Praia e Santa Catarina de Santiago.