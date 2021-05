Inscrição para vacinação para pessoas com 45 anos ou mais já começou

A partir desta segunda-feira, 24, qualquer pessoa com idade igual ou superior a 45 anos de idade, assim como doentes crónicos, Polícias, Professores e Forças Armadas podem se inscrever para serem vacinados contra a COVID-19. A inscrição pode ser feita até o próximo dia 8 de Junho.

“A partir de hoje, a inscrição para vacinação será alargada a pessoas com idade igual ou superior a 45 anos. Isto significa que qualquer pessoa que esteja a residir em Cabo Verde e que tenha 45 ou mais anos de idade pode se inscrever para ser vacinado utilizando ou a linha da casa do cidadão 800 2008 ou através do formulário online”, anunciou Jorge Barreto durante a conferência semanal sobre a situação epidemiológica da COVID-19.

Segundo o director Nacional da Saúde, neste momento é preferível estabelecer um prazo para as inscrições, até 8 de Junho, como forma de organizar melhor o dia de vacinação.

“Apelamos às pessoas para que façam a sua inscrição. Vamos também abrir a inscrição através dessas ferramentas dos outros grupos contemplados no Plano de Vacinação, como doentes crónicos, Polícias, Professores, Forças Armadas, os grupos considerados prioritários”, declarou.

Neste momento, 21.657 pessoas já foram vacinadas, com pelo menos a primeira dose das vacinas disponíveis no país.

“395 mil pessoas são elegíveis a vacinação, tendo em conta que as crianças não podem ser vacinadas. Sendo assim, cerca de 5,5 % da população elegível já está vacinada, pelo menos com uma dose. em relação as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, 15.684 já tomaram a primeira dose da vacina”, afirmou.

4.108 profissionais da saúde já tomaram pelo menos a primeiro dose, o equivalente a 96,2% do previsto no Plano Nacional de Vacinação.

Sobre a situação no país, Jorge Barreto disse que de 10 a 23 de Maio, analisaram-se 19.502 amostras, uma média de 1393 amostras por dia e foram identificados 2821 casos novos, uma média de 202 casos por dia e uma taxa de positividade de 14,5%.

De 26 de Abril a 9 de Maio, foram analisadas 21. 647 amostras, uma média de 1546 amostras por dia, foram identificados 4093 casos, uma média de 292 casos por dia e uma taxa de positividade de 19%.

Em termos de taxa de incidência acumulada, não há concelhos cuja taxa seja inferior a 25 por 100 mil habitantes.

Concelhos com taxa entre 25 e 150 por 100 mil habitantes: Tarrafal de Santiago com 72 por 100 mil habitantes, Sal com 111 por 100 mil e Tarrafal de São Nicolau 58 por 100 mil.

Há 19 concelhos com taxa acumulada superior a 150 por 100 mil:

Praia 600 por 100 mil; Boa Vista324 por 100 mil; São Vicente 591 por 100 mil; Santa Cruz 287 por 100 mil; São Domingos 162 por 100 mil; Santa Cruz 287 por 100 mil; Santa Catarina 443 por 200 mil; R G Santo Antão 494 por 100 mil; Porto Novo 742 por 100 mil; Paul 475 por 100 mil; Ribeira Brava 1623por 100 mil; São Salvador do Mundo 769 por 100 mil; R G Santiago 163 por 100 mil; São Miguel 206 por 100 mil; Maio 1149 por 100 mil; São Lourenço dos Órgãos 800 por 100 mil; São Filipe 515 por 100 mil; Santa Catarina do Fogo 193 por 100 mil; Brava 1889 por 100 mil; Mosteiros 336 por 100 mil.

A nível nacional, a taxa de incidência acumulada é de 501 por 100 mil enquuuanto nos 14 dias anteriores era de 727 por 100 mil.