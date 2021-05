Detido suspeito de co-autoria de homicídio agravado em Castelão

A Polícia Judiciária deteve, fora de flagrante delito, um individuo suspeito de prática, em coautoria, de homicídio agravado, ocorrido no passado dia 1 de Janeiro, em Castelão, cidade da Praia. A vítima era um homem de 28 anos, residente em Achada Mato.

Conforme informa a PJ, o suspeito é um homem de 27 anos, residente em Achada Mato.

O detido foi presente, esta quinta-feira, 27, ao Tribunal da Comarca da Praia, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medida de coação pessoal. A medida de coacção a que o suspeito foi sujeito ainda não é conhecida, revelou ao Expresso das Ilhas fonte da PJ.

Recorda-se que, na sequência deste crime, a Polícia Judiciária, numa operação que contou com a colaboração da PN, deteve, no passado dia 21 de Abril, outros dez indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 17 e os 35 anos, residentes nas localidades de Castelão, Coqueiro e Achada Mato, que, após apresentação às autoridades judiciárias competentes ficaram em Prisão Preventiva.