COVID-19: Um óbito na Praia e 32 novas infecções em todo o país

Cabo Verde registou 32 novos casos de COVID e um óbito, que ocorreu na Praia, destaca o Boletim Epidemiológico desta segunda-feira. Há ainda a assinalar que 149 pacientes receberam alta, baixando para 811 o número de casos activos no país.

Nas últimas 24h foram analisadas apenas 491 amostras, das quais 32 acusaram infecção por SARS-CoV-2. A taxa de positividade situa-se assim nos 6,5%, ligeiramente acima da verificada durante o fim-de-semana.

Na Praia, que continua a ser o local com mais casos activos (340), a registar apenas 1 novo caso de COVID, mas também 1 óbito. Foram realizados aqui apenas 29 testes.

Porto Novo foi o concelho com mais casos novos: 13 (em 46 amostras analisadas). Segue-se Mosteiros com 4 casos (em 19 amostras), e Brava e São Vicente com 3 casos, cada. Contudo, há a referir que a taxa de positividade de São Vicente, onde foram realizados 199 testes, é de 1,5% e, portanto, bastante mais baixa do que a média nacional.

Santa Catarina (Santiago) e Santa Cruz registaram 2 casos, cada. E Praia, São Miguel, São Lourenço dos Órgãos, Ribeira Grande de Santo Antão e Maio, somam todos mais 1 caso.

Quanto aos recuperados, foram registadas 149 altas, distribuídas da seguinte forma:Santa Catarina 57, Ribeira Grande de Santiago 5, Santa Catarina 6, São Salvador do Mundo 4, São Miguel 3, Santa Cruz 1, São Lourenço dos Órgãos 5, São Filipe 1, Mosteiros 12, Santa Catarina do Fogo 6, Brava 28, Ribeira Grande de Santo Antão 1, Porto Novo 7, São Vicente 5, Ribeira Brava 5, Boa Vista 1 e Maio 2.

Cabo Verde passa a contabilizar 811 casos activos 30.542 casos recuperados, 276 óbitos, 9 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 31.647 casos positivos acumulados, como resume o Boletim Epidemiológico.