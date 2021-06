Sal: Vacinação arranca com “grande adesão”, delegado prevê população vacinada em menos de um mês

“O processo de vacinação está a decorrer muito bem, com uma grande adesão de pessoas, e estamos a fazer todos os esforços no sentido de criar mais postos de vacinação, tendo em conta a afluência”, reiterou José Rui Moreira, hoje em declarações à Inforpress.

O delegado de saúde disse igualmente que só na terça-feira, 15, foram vacinadas perto de 1400 pessoas, distribuídas em vários postos de vacinação.

Segundo o responsável da saúde local, com excepção dos postos de saúde implantados no Hotel Dunas (600 vacinas/dia) e no Clube da ASA (300 vacinas/dia), os restantes vacinam em média, mais de 200 pessoas diariamente.

“Estamos com uma boa adesão, com cobertura de vacinação aos trabalhadores dos hotéis, professores, outras instituições, serviços desconcentrados e pessoas individuais, desde pescadores, domésticas (…)”, enunciou.

Considerando o ritmo de vacinação na ilha turística, José Rui Moreira prevê que em menos de um mês toda a população seja vacinada com a primeira dose de AstraZeneca.

“Isto porque, há pessoas já vacinadas, as que apanharam covid-19, à volta de 1200, também não vão ser vacinadas. Nessa campanha, para maiores de 18 anos, a previsão é para a vacinação de 28 mil pessoas. Isso quer dizer que, se se vacinar mais de mil pessoas por dia, dentro de 25 dias úteis, teremos toda a população elegível vacinada com a primeira dose”, calculou.

O país contava, até terça-feira, com 819 casos activos, 30.590 casos recuperados, 276 óbitos, 10 óbitos por outras causas e nove transferidos, perfazendo um total de 31.704 casos positivos acumulados.

A pandemia da covid-19 provocou, pelo menos, 3.805.928 mortos no mundo, resultantes de mais de 175,8 milhões de casos de infecção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.