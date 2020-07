COVID-19: 24 casos novos

Praia, Santa Cruz e Sal foram os únicos locais onde se registaram novos casos de COVID-19 a nível nacional. Do total de amostras analisadas 329 tiveram resultado negativo.

Depois de um fim-de-semana com 107 casos positivos (32 no sábado e 75 no domingo), as autoridades de saúde anunciaram hoje a existência de 24 novos casos de infecção com o vírus SARS-CoV-2.

Dos três locais, o Sal foi onde se registaram mais casos novos (19) seguindo-se Santa Cruz com três e a Praia com dois. Todas as amostras vindas dos concelhos Santa Catarina, Tarrafal de Santiago, São Lourenço dos Órgãos, São Domingos, São Miguel e Maio tiveram resultado negativo nas análises feitas nos laboratórios de virologia.

De realçar igualmente que dos casos positivos registados dois são "controlos de doentes internados que se mantiveram positivos", avançam as autoridades de saúde no Boletim Epidemiológico desta segunda-feira.

Cabo Verde, com a confirmação destes 24 casos, passa a contar com 1.722 casos positivos acumulados e 19 óbitos.

"Reforçamos o apelo para que as pessoas fiquem em casa e tomem os devidos cuidados para evitar a propagação do COVID-19", dizem as autoridades de saúde a concluir o Boletim Epidemiológico.