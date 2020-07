​IMP determina reabertura de praias em sete ilhas sem restrições de horário

O Instituto Marítimo Portuário (IMP), através da Capitania dos Portos, determina a abertura de todas as praias nas ilhas de Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, Boa Vista, Maio, Fogo e Brava, sem restrições de horário de frequência, foi hoje anunciado. Praias de Santiago vão continuar totalmente encerradas.

Num comunicado publicado na sua página na rede social Facebook, o IMP refere que as restrições na ilha do Sal mantêm-se inalteradas. Também na ilha de Santiago, mantém-se a interdição de acesso e frequência de todas as praias balneares. Sal e Santiago são as ilhas onde se concentra o maior número de casos de COVID-19 no arquipélago.

O IMP justifica a alteração ao regulamento de acesso e frequência das zonas marítimas balneares com o fim do estado de emergência na maioria das ilhas do país, e considerando a situação epidemiológica face à COVID-19.

“Decorrida uma semana e porque a situação epidemiológica assim permitiu, no dia 29 de Maio procedeu-se à primeira alteração ao referido regulamento com a actualização da lista de praias de acesso permitido, tendo sido inserido igualmente algumas praias da ilha da Boa Vista.

A autoridade marítima explica que é neste sentido que, após avaliação da situação actual, e em consonância com as medidas autoridades sanitárias do país, justifica a alteração de algumas restrições até então vigentes.

O Instituto Marítimo Portuário alerta que mantêm-se as regras de utilização em todos os cenários, nomeadamente, manter o distanciamento físico de no mínimo de dois metros e evitar aglomerações e respeitar as orientações das placas sinaléticas. Isto no sentido de impedir a propagação da pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus.

O IMP apela às pessoas que evitem a frequência das praias marítimas balneares em horários em que não haja o serviço de segurança balnear, assim como o uso e frequência das zonas marítimas balneares consideradas perigosas e impróprias para banhos.

“As actuais interdições serão levantadas logo que reunidas as condições de segurança”, refere.

Cabo Verde regista 24 novos casos de COVID-19, sendo 19 na ilha do Sal e 5 em Santiago. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta tarde pelo Ministério da Saúde, na ilha de Santiago, as novas infecções pelo novo coronavírus foram confirmadas no município da Praia, com 2 e Santa Cruz com 3.

Com os novos dados, o país passa a contabilizar 1.722 casos positivos acumulados de COVID-19 e 19 óbitos.

O número de mortos em África devido à covid-19 subiu hoje para 13.238, mais 250 nas últimas 24 horas, em quase 595 mil casos, segundo os dados mais recentes sobre a pandemia no continente.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 566 mil mortos e infectou mais de 12,79 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.