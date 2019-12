São Vicente recebe 300 câmaras de videovigilância na fase II do projecto Cidade Segura

São Vicente será contemplado com 300 câmaras de videovigilância no âmbito da segunda fase do projecto Cidade Segura, que agora se estende a quatro ilhas. Números avançados esta terça-feira, em Mindelo, durante a cerimónia de apresentação pública e arranque formal do projecto, que tem a duração de oito meses

No total, o projecto cidade segura, que numa primeira fase foi implementado em Santiago, prevê a instalação de 750 câmaras de videovigilância nas ilhas de São Vicente (300), Sal (90), Boa Vista (60) e Santiago (300), além das 300 que já funcionam na cidade da Praia, desde Julho de 2018. Paulo Rocha, ministro da Administração Interna, que presidiu à cerimónia, destacou a importância do projecto na resposta ao fenómeno criminal. “Com o projecto Cidade Segura pretendemos apetrechar a Policia Nacional, de modo a conferi-lhe meios para pôr em prática um novo modelo de gestão de segurança”, reforça. Para além das câmaras de videovigilância, o projecto inclui comunicação rádio, numa rede LTE exclusiva, que permite transmissão de dados áudio e imagem. Na fase II, segundo o governo, “introduzem-se novas funcionalidades ao sistema, sobretudo ao nível de análise inteligente de imagens, reconhecimento de matrículas, bem como o estabelecimento de critérios para despoletar alertas”. Complementarmente, São Vicente vai receber o Centro Norte do projecto 112CV, número único de emergência nacional. Um investimento orçado em cerca de 66 milhões de escudos, “para garantir a redundância do sistema”. “Estamos a garantir um centro de atendimento de chamadas de emergência para a região norte, além do centro para a região Sul, correspondendo a Sotavento, conferindo um funcionamento nacional e permanente do número único, com capacidade de redundância, em caso de incidente, em qualquer um dos dois centros”, afirma. O projecto 112CV foi lançado em 2009, para operacionalizar num único número nacional de emergência a coordenação de meios das forças de segurança pública e de serviços de protecção civil.

