Governo prorroga situação de calamidade em todas as ilhas

O governo decidiu prorrogar, por mais 15 dias, a situação de calamidade em todas as ilhas. A prorrogação é de 28 de Junho a 12 de Julho, segundo anunciou hoje o Primeiro-ministro.

Conforme o governante, tem havido uma evolução positiva da pandemia, espelhada pela redução de número de casos positivos e pela redução da taxa de transmissão, "mas é necessário continuar a proteger e a implementar as medidas de protecção".

Nesse sentido, o governo decidiu prorrogar por mais 15 dias a situação de calamidade em todas as ilhas do país.

Ulisses Correia e Silva afirmou que mantêm-se assim as restrições em vigor e que o executivo vai continuar a fazer a avaliação de 15 em 15 dias para tomar a melhor decisão relativamente ao estado da pandemia em Cabo Verde.

“Continuaremos a intensificar a realização de testes e a fiscalização para o cumprimento das normas sanitárias e protecção individual, relativamente a esta pandemia. Apelamos às pessoas para continuarmos a usar máscaras, continuarmos a fazer a higienização das mãos e continuarmos a evitar ajuntamentos, é a melhor forma e o melhor instrumento de combate a esta pandemia”, declarou.

Entretanto, os horários de frequência das praias que estão em restrição, nomeadamente Quebra Canela e Prainha, na cidade da Praia serão alargados. Ao mesmo tempo, alertou, as acções de fiscalização e de sensibilização serão reforçadas de imediato nas praias e nas zonas costeiras.

“Estando a aproximar-se o período da época das férias é importante que todos cumpram as normas e colaborem com a autoridade sanitária, colaborem com a autoridade de Protecção Civil, colaborem com as autoridades policiais para evitarmos ter que encerrar as praias por falta de condições sanitárias. Está nas mãos, particularmente dos jovens, fazer uma boa colaboração para evitar que os ajuntamentos possam provocar condições de transmissão sabendo que nós queremos baixar essa transmissão”, disse.

O Chefe do governo informou ainda que brevemente o país receberá mais vacinas, nomeadamente dos EUA e que está em fase avançada a negociação para a doação de vacinas dos Países Baixos.

“É importante que todos os cidadãos com idade superior a 18 anos se disponibilizem para serem vacinados, cumprindo as orientações, as normas e as directivas da Direcção Nacional de Saúde. É importante que para além do registo à vacinação, que as pessoas compareçam nos lugares que estão indicados para a vacinação”, referiu.