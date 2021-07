COVID-19: País regista um óbito, 30 infectados e 27 recuperados nas últimas 24 horas

Conforme o comunicado do ministério da Saúde emitido na tarde deste domingo, do total das 612 amostras processadas nos laboratórios de virologia somam-se 30 casos novos positivos e 27 recuperados. O óbito foi registado no concelho de Santa Catarina de Santiago.

Na Praia foram registados 10 novos casos, Santa Catarina de Santiago (3), São Salvador do Mundo (6), Tarrafal (1), São Filipe (5), Mosteiros (2), São Vicente (1) e Maio (2). Os casos recuperados foram registados em Santa Catarina de Santiago, 4, São Filipe, 6, Mosteiros, 4, Santa Catarina do Fogo, 4, São Vicente, 7, e Maio, 2. Com isso o país passa a contabilizar 586 casos activos, 31842 casos recuperados, 288 óbitos, 10 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 32735 casos positivos acumulados.

