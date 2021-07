Governo assina contratos programas com os 22 Municípios do País

O Governo assinou hoje contratos-programa no valor de cerca de 70 milhões de escudos, através do Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, com todos os municípios do país

O Ministro de Estado e Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, diz que o valor irá impactar directamente as pessoas e as comunidades. "Estamos a falar mais seguramente, só com o rendimento social de inclusão, são 29 mil famílias, portanto são valores que são muito importantes que vão impactar directamente nas pessoas, por exemplo, em termos de daquilo que é o acesso a rede de creches, a rede pré-escolar tem um impacto enorme nas comunidades, portanto as câmaras municipais, são nossos aliadas e, juntamente, vamos fazer esse trabalho", explica. Para o presidente da Associação Nacional dos Municípios, Herménio Fernandes, a iniciativa surge na linha daquilo que têm sido os últimos 5 anos, com a descentralização de políticas e competências a nível da família e inclusão social. ''Nós estamos a enfrentar uma pandemia, que veio agudizar algumas dificuldades, junto das famílias. O país esta a enfrentar secas duras com implicações ao nível do aumento de algumas dificuldades por parte das famílias. As câmaras municipais sendo o poder mais próximo das pessoas enfrenta no dia- a- dia desafios enormes, e com esta verba os munícipes terão as condições para responder às demandas da nossas populações, em matéria de reabilitação de habitações, de actuação ao nível da infância, em fim de um conjunto de demanda que nos temos no dia-a-dia" avança Os contratos-programas têm como prioridade as áreas sociais, nomeadamente no apoio à família e pré-escolar.

