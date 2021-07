CRE em São Vicente com postos móveis de recenseamento nas localidades mais distantes

A Comissão de Recenseamento Eleitoral(CRE) em São Vicente vai enviar a partir deste sábado postos móveis a zonas distantes para recenseamento, com o objectivo de inscrever mais 1.500 pessoas nos cadernos eleitorais até ao fim do processo.

A informação é avançada pelo responsável da Comissão de Recenseamento Eleitoral em São Vicente, Humberto Mota, que dá conta que a comissão já lançou cerca de 560 novos inscritos no sistema, desde o dia 20 de Abril em que arrancou o processo de recenseamento para as próximas eleições presidenciais.

“Perspectivamos entre 1000 a 1500 novos eleitores. Se ultrapassarmos passamos esta cifra será um bom resultado”, adiantou Humberto Mota para quem o processo de recenseamento, em São Vicente, decorre com “fraca adesão”.

Segundo Humberto Mota , a CRE vai arrancar com o processo de inscrição nos postos móveis, este sábado, nas zonas do Lazareto e São Pedro, seguirá no próximo sábado para o Madeiral e Calhau e Salamansa e no dia 07 de Agosto estará nas zonas de Salamansa e do Norte de Baía.

“Pretendemos iniciar este fim-de-semana com o recenseamento nos postos móveis nas comunidades mais distantes. Aqui, no centro da cidade, estamos relativamente próximos das pessoas e não justifica estarmos a fazer deslocações das equipas para as zonas. Preferimos concentrar toda a equipa na sede e chamar as pessoas”, explicou Humberto Mota.

“O processo intensificou-se um pouco nesses dias, mas não tem sido grandes coisas. No mês de Junho, a média diária era de cinco inscritos e no mês de Julho, nesta segunda quinzena, temos à volta de 15 recenseados diários”, esclareceu Humberto Mota, para quem a inscrição diária de recenseados antes das eleições legislativas era mais elevada.

Mas o responsável disse esperar um resultado “mais animador” até 12 de Agosto, data que encerra o recenseamento eleitoral.

“Normalmente, quando se aproxima a data de suspensão do processo e do início das eleições o número dos inscritos aumenta. As pessoas vão se despertando e os partidos políticos, que apoiam as candidaturas, acabam por sair no terreno com mais equidade. Essa dinâmica de terreno é que influencia no resultado”, avançou Humberto Mota.

O círculo eleitoral de São Vicente contava, nas legislativas de 18 de Abril último, com 53.588 pessoas nos cadernos eleitorais e tinha 166 mesas validadas pela Comissão Nacional de Eleições (CNE).