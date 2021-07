Mais um óbito e 15 novas infecções no país

Cabo Verde registou mais um óbito, 15 novos casos por SARS-CoV-2 e 69 recuperados, nas últimas 24 horas.

Os dados foram avançados hoje, pelo director Nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto, na habitual conferência de imprensa sobre o balanço da situação epidemiológica no País.

Jorge Noel Barreto disse que o óbito de hoje ocorreu no concelho da Praia e que do total de 749 amostras analisadas, somam-se mais 15 novas infecções por SARS-CoV-2, no país, sendo Praia com 3, São Domingos 1, Santa Catarina de Santiago 3, São Miguel 1, Boa vista 1, Ribeira Grande de Santo Antão 1, Porto Novo 3, São Vicente 1 e Maio 1.

Conforme o director Nacional de Saúde, hoje 69 pessoas tiveram alta no país (Praia 26, Santa Catarina 5, Tarrafal 1, Santa Cruz 2, Órgão 2, Santa Catarina do Fogo 9, Brava 13, Ribeira Grande de Santo Antão 4, Paul 1, Porto Novo 2, Sal 1, Boa Vista 2 e Maio 1).

O país passa a contabilizar 465 casos activos 32808 casos recuperados, 298 óbitos, 12 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 33592 casos positivos acumulados.