“Estamos a avaliar as possíveis medidas que podem ser tomadas”, Jorge Noel Barreto

O Director Nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto disse que as autoridades de saúde estão a acompanhar de perto a identificação da nova variante, Ómicron, que foi identificada no dia 24 deste mês. E que estão a avaliar as possíveis medidas que podem ser tomadas

Jorge Noel Barreto fez essa consideração hoje, na habitual conferência de imprensa sobre a evolução da COVID-19 no país.

Segundo disse depois de avaliarem a situação as propostas serão apresentadas para análise pelo Governo que irá tomar as suas decisões finais.

“O que posso dizer é que a nível técnico é que a OMS não recomenda a suspensão de voos, ou seja a interrupção de circulação de pessoas e bens. Mas sim pede e recomenda aos países que adoptem outras medidas nomeadamente o reforço da vigilância nos pontos de entrada e mesmo a aquela que é feita de forma rotineira para esta situação”, afirma.

O Director Nacional de Saúde explicou ainda que a OMS pede também para garantir as condições de diagnóstico, porque “se não conseguirmos fazer o diagnóstico não temos noção do que se passa”e pede também que as pessoas continuem a cumprir as medidas de prevenção.

“Isso são as recomendações da OMS, sabemos que os vírus circulam independentemente das medidas que tomamos, lembrando que as medidas que são tomadas são de mitigação e não há medida que consiga eliminar completamente o risco de propagação e de infecção, relativamente a esta doença”, assegurou acrescentado que “a OMS reforça a importância dos países que ainda estão com a taxa de cobertura vacinal muito baixa, em relação à COVID-19 de fazerem o esforço para que as pessoas sejam vacinadas”.

E reforça que a nova variante, como foi recentemente identificada, ainda não se sabe qual o impacto da sua circulação nos países que já o identificaram. “É bom lembrar que os países europeus, onde há alguma identificação de alguns casos dessa nova variante já se encontravam numa situação de descontrole, portanto vão ter que fazer um seguimento para tentar ver qual vai ser o impacto da circulação desta variante na população”.

Em relação a Cabo Verde, disse que é importante o cumprimento das medidas de prevenção.