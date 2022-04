"A situação epidemiológica no país continua bastante satisfatória", Jorge Barreto

​O director Nacional de Saúde, disse hoje que a situação epidemiológica no país é bastante satisfatória, com os indicadores do segmento dentro dos valores considerados desejáveis.

Jorge Noel Barreto fez essa consideração na habitual conferência de imprensa sobre a situação epidemiológica no país.

“Esperemos que a situação epidemiológica continue assim, apesar de a nível de alguns países nos quais temos algumas ligações frequente a situação ainda seja um pouco instável”, afirma.

Cabo Verde não regista nenhum caso fatal de COVID-19 há mais de um mês. E a taxa de letalidade global é de 0,7%, havendo um total acumulado de 401 óbitos por COVID-19.

Jorge Noel Barreto indicou que nos últimos 14 dias, de 21 de Março a 3 de Abril, foi analisado um total de 3507 amostras a nível nacional e uma média de 251 amostras analisadas por dia. Foi identificado um total de 33 casos novos nesse período e uma média de 2 casos novos por dia e uma taxa de positividade de 0,9%.

Já nos 14 dias anteriores, disse que foram analisadas 47727 amostras, uma média de 338 amostras analisadas por dia e diagnostiicados 29 casos novos o que dá uma média de cerca de 2 casos novos por dia. Neste período a taxa de positividade foi de 0,6 %.

A taxa de transmissibilidade a nível nacional está em 0,79 e a taxa de incidência acumulada está em 6 por 100 mil habitantes.

Vacina

Em relação a vacinação, o director Nacional de Saúde avisa que já foram utilizadas um total de 690.768 doses de vacinas o que representa 66 % do total de vacinas que o país recebeu.

“74% das pessoas adultas encontram-se completamente vacinadas. Em termos das doses de reforço 55.486 pessoas adultas já tomaram a sua dose de reforço, o que corresponde a 15% desta população”.

Em relação aos adolescentes há um total de 45.434 doses de vacinas já aplicadas com a primeira dose, o que dá uma taxa de cobertura de 76,7% de adolescentes com idade entre 12 a 17 anos com a primeira dose. Em relação a adolescentes com a vacinação completa há um total de 37.045, o que corresponde a 62,6 %.

Jorge Noel Barreto sublinhou que a campanha de vacinação contra a COVID-19 continua. “Apelamos às pessoas que ainda não tomaram nenhuma dose da vacina que ainda vão a tempo. Como temos estado a dizer a situação ainda não está consolidada a nível mundial, poderá haver outras situações de agravamento, embora não seja o nosso desejo. Mas é preferível que as pessoas estejam melhor protegidas caso haja situações de agravamento”.

As autoridades da saúde notificaram mais um caso novo de COVID-19 e um recuperado nas últimas 24 horas. A taxa de positividade a nível nacional é de 0,4 %.

Segundo o boletim epidemiológico diário, do total de 230 amostras analisadas, somam-se um caso novo, no concelho de Ribeira Grande de Santo Antão. Há mais um recuperado, na ilha do Sal.

O país passa a contabilizar 12 casos activos 55496 recuperados, 401 óbitos, 43 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 55961 casos positivos acumulados.