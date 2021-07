Ricardo Gonçalves é o novo director nacional da PJ

A informação consta de um despacho publicado no Boletim Oficial desta quinta-feira, 29 de Julho e entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, com efeitos a 1 de Agosto de 2021.

Ricardo Cláudio Monteiro Gonçalves foi hoje nomeado para o cargo de director nacional da Polícia Judiciária. Desta forma, Gonçalves, que exercia a função de juiz de direito, substitui António Sebastião Sousa, por proposta do governo. O director cessante da Polícia Judiciária é natural da ilha de Santo Antão onde exerceu funções de procurador nas Comarcas do Paul, Ribeira Grande e São Vicente antes de ser nomeado para o cargo de Director Nacional da PJ em 2016.

