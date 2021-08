41% da população elegível está vacinada

O Primeiro-ministro avançou hoje que 41% da população elegível em Cabo Verde, está vacinada contra a COVID-19. Apenas a ilha de Santiago, particularmente Santiago Norte, está abaixo da média nacional.

Ulisses Correia e Silva falava durante a apresentação da plataforma do certificado COVID-19.

“Os dados de hoje apontam para 41% da população elegível vacinada. Gostaria de felicitar os concelhos que já ultrapassaram os 70%, é o caso de Ribeira Grande de Santo Antão, Paul e Tarrafal de São Nicolau; os que já ultrapassaram os 60%, Ribeira Brava, Sal e Porto Novo, os que já ultrapassaram o 50% São Vicente, Maio e Brava, podemos e devemos fazer ainda mais”, proferiu.

Entretanto, o governante focou a mensagem à ilha de Santiago, particularmente Santiago Norte, onde a taxa de vacinação está abaixo da média dos 41%.

“Santiago Norte está muito baixo. É preciso reforçarmos esta acção e vamos fazê-lo. Ainda esta semana começarei a fazer visitas aos diversos concelhos de Santiago Norte, mas é preciso que o acto de cidadania fale muito mais alto porque colocar Cabo Verde a níveis de 70 ou superior a 70% pressupõe que Santiago tem que subir de forma significativa, pelo facto de ter a maior população”, dirigiu.

Neste sentido, anunciou que o governo vai fazer uma grande acção de mobilização e que tem em marcha um forte programa para reforçar as acções de terreno, mobilização, de proximidade, para levar as vacinas mais próximas das pessoas, mas também alertar as pessoas para esse esforço que é necessário fazer.

Cabo Verde contabiliza 467 casos activos de COVID-19 dos quais 303 na ilha de Santiago. No total há 33.036 casos recuperados, 298 óbitos, num universo de 33.822 casos positivos acumulados.