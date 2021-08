Ministro da Saúde visita postos de vacinação em Santo Antão

O Ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário estará de visita à ilha de Santo Antão, para acompanhar de perto o processo de vacinação, que está em curso em todo o país.

Segundo uma nota enviada pelo Ministério da Saúde, no âmbito da sua estadia na Região Sanitária de Santo Antão, Arlindo do Rosário irá realizar visitas aos postos de vacinação, nos municípios de Ribeira Grande, Paul e Porto Novo, com início a partir desta terça-feira, 3.

O Ministro da Saúde tem seguido um programa de visita aos postos de vacinação e mantido contacto com as equipas de vacinação e as estruturas de saúde nos diferentes municípios e ilhas do país, por forma a tomar pulso da situação de vacinação nos mesmos.

A vacinação da população contra a COVID-19 foi definida no Programa do Governo como a principal prioridade por se tratar de um combate determinante para a retoma e o relançamento sustentável da economia e da vida social do país.

O plano de vacinação está em curso e deverá assegurar a vacinação de 70% da população até final de 2021.

Conforme a mesma fonte, o Ministério da Saúde tem trabalhado juntamente com os parceiros, no sentido de levar o país a alcançar a meta estabelecida e proteger a sua população elegível para vacinação.

De acordo com os dados do Ministério da Saúde 153.166 pessoas já receberam uma dose da vacina.

"Várias são as estratégias que já foram implementadas por forma a aumentar a adesão à vacina, nomeadamente o alargamento da idade de vacinação para pessoas maiores de 18 anos, a criação de equipas móveis de vacinação, a deslocação das equipas para as comunidades e pontos estratégicos como mercados, instituições e o reforço das equipas de vacinação", lê-se no documento.