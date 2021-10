Governo quer começar vacinação da população dos 12 aos 18 anos de idade em Novembro

O Ministro da Saúde, Arlindo do Rosário confirmou, este domingo, a intenção do Governo em avançar com a vacinação da população dos 12 aos 18 anos de idade.

“É a intenção do Governo em começarmos com a vacinação na faixa etária dos 12 aos 18 anos de idade, pensamos que provavelmente até Novembro teremos as condições reunidas para avançarmos com a vacinação nessa faixa etária”, disse numa entrevista à RCV.

O governante afirmou que espera até finais de Outubro ter pelo menos 85% da população elegível vacinada. “Esperamos até finais de Outubro ter pelo menos 85% da população elegível vacinada com a primeira dose da vacina e praticamente 50% já estará com a segunda dose”.

Arlindo do Rosário anunciou igualmente que das 200 mil doses da vacina da Pfizer que chegam este mês de Outubro ao país uma parte destina-se a vacinação da população dos 12 aos 18 anos.

“A Pfizer é uma vacina segura e já está a ser aplicada nesta faixa etária, portanto vamos reservar parte desta vacina para essa faixa etária. Essa faixa etária tem cerca de 54 mil jovens, então estamos preparados para fazer essa vacinação”, assegura.

De salientar que Cabo Verde recebeu no domingo mais 100 mil doses da vacina da Moderna, como uma doação dos Estados Unidos da América, através do mecanismo de partilha de doses de vacinas contra a COVID-19, no âmbito da Covax.

Esta doação, conforme uma nota do gabinete do Governo é mais um exemplo do reforço da parceria com os Estados Unidos da América, que estão empenhados na resposta global à pandemia da COVID-19, acelerando a distribuição de vacinas que cumpram normas rigorosas de segurança e eficácia.