​Cabo Verde com mais 34 casos positivos de COVID-19 em 24 horas

Cabo Verde regista 34 novos casos positivos de COVID-19 nas últimas 24 horas. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado este sábado pelo Ministério da Saúde, os laboratórios de virologia do país processaram 1217 amostras desde sexta-feira, com uma taxa de positividade de 2,8%.

O comunicado refere que 21 dos novos casos da doença foram confirmados em Santiago, distribuídos pelos concelhos da Praia (12), São Salvador do Mundo (4), Santa Catarina (2), Tarrafal (2) e São Miguel (1). A ilha do Fogo confirmou 4 novas infecções em São Filipe (3) e Santa Catarina (1). Segundo o comunicado do Ministério da Saúde, registaram-se novos casos em São Vicente e na Boa Vista (7). As autoridades de saúde deram alta à mais 34 pessoas nas últimas 24 horas. O país passa a contabilizar 427 casos ativos, 33264 casos recuperados, 298 óbitos, 12 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 34010 casos positivos acumulados da doença. No mesmo comunicado, e no sentido de mitigar as consequências da pandemia de COVID-19 em Cabo Verde, o Ministério da Saúde apela às pessoas para que adiram à campanha de vacinação contra a COVID-19 que está a decorrer em todo o país, para que todos possam estar mais protegidos o mais rápido possível. “Reforçamos também o apelo para que as pessoas cumpram o distanciamento social, usem máscara e pratiquem a higiene das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a propagação da COVID-19”, lê-se.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.