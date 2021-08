Cerca de 4.900 meninas com 10 anos devem ser vacinadas contra o HPV anualmente

O Ministério da Saúde pretende vacinar, por ano, aproximadamente 4.900 meninas. Este ano, entretanto, este número poderá ser maior, já que a campanha de vacinação irá também abranger, além das meninas nascidas em 2011, algumas nascidas em 2010.

A informação foi hoje avançada pela coordenadora do Programa Alargado de Vacinação, Evanilda Santos, durante uma conferência de imprensa.

“Pretende-se vacinar aproximadamente 4.900 meninas anualmente, pode ser um pouco mais este ano porque não iniciamos a vacina em Janeiro. Essas meninas não podem ficar prejudicadas. Anualmente, se for somente 10 anos, é esse o número”, afirmou, acrescentando que a maioria de meninas nesta faixa etária está na Praia e São Vicente.

Evanilda Santos informou que ao se dirigir aos Centros de Saúde para a vacinação, não se deve questionar as meninas sobre se já iniciaram ou não a actividade sexual. Os profissionais de Saúde devem limitar-se a prestar esclarecimentos aos pais.

“As recomendações é de não tocar nesse ponto porque os pais podem ficar comprometidos ou pensar que estamos a incentivar a actividade sexual. Muitos países já tiveram esse problema, e não se coloca essa questão”, frisou.

Os pais serão contactados para o efeito, mas podem se dirigir aos Centros de Saúde levando o documento de identidade da criança ou qualquer outro documento de saúde da mesma.

“Nos registos de todas as crianças que nasceram em 2010/2011 temos contactos, aliás hoje a ilha do Sal mostrou a experiência, chamaram para o número do telefone dos pais, sensibilizando e fazendo o agendamento da vacina nos Centros de Saúde”, esclareceu.

Já o director nacional da Saúde, explanou que provavelmente haverá um limite máximo de meninas a serem vacinadas por dia. E no caso de não for possível a vacinação no dia, continuou, a pessoa deve pedir um agendamento de acordo com a disponibilidade dos pais.

Jorge Barreto justificou a escolha de meninas de 10 anos por ser mais frequente não iniciarem a vida sexual nesta idade.

“Isso não impede da vacina ser aplicada numa idade mais avançada, embora esse benefício seja menor quando comparamos com as pessoas que tiveram a vacina antes de iniciarem a actividade sexual. O governo irá trabalhar para conseguir recursos e ir estendendo a idade da aplicação da vacina, de forma que meninas com pelo menos até os 14 anos possam beneficiar dessa vacinação”, garantiu.

Conforme o director nacional da Saúde, a cada menina será aplicada duas doses da vacina com um intervalo de seis meses.

“As meninas que serão alvo desta vacinação são meninas que em algum momento deste ano de 2021 tiveram ou têm 10 anos, mas também meninas que tinham 10 anos este ano no mês de Abril, ou que tinham 10 anos em Fevereiro deste ano. Ou seja, em algum momento deste ano tiveram ou têm 10 anos, ou vão ter até final de Dezembro de 2021, 10 anos”, acrescentou.

A vacinação contra o Vírus do Papiloma Humano (VPH, ou HPV do inglês) arrancou hoje.

O HPV é um dos responsáveis de cancro de colo do útero e a vacinação, sobretudo das meninas que ainda não iniciaram a actividade sexual, previne a patologia.