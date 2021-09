O 31 de Agosto na imprensa da época

Os acontecimentos do 31 de Agosto tiveram repercussão na imprensa, da altura, e a forma como foram tratados atesta a submissão da mesma aos ditames do regime de então.

Na verdade, sobre o tema, pouco conteúdo noticioso há. Os textos informativos basicamente não existem, sendo os acontecimentos essencialmente tratados em comunicados do governo e da comissão política do PAICV, ou seja, remetidos para a Propaganda e a Opinião. Mesmo pretensos artigos informativos encontram-se pejados de adjectivos, insultos e louvas, juízos de valor e recados “morais”, pouco consensuais com a informação factual que é o cerne do jornalismo. Não se percebe onde termina a propaganda e começa a notícia, mas nas entrelinhas vai-se percebendo uma “história” e a ideologia que não aceita contradição. Era a imprensa à luz de um tempo de partido único. Ora veja.

Edição 270 - 9 de setembro de 1981

"Os debates sobre o ante-projecto da L.B.R.A. Não podiam deixar de ser aproveitados pelos inimigos das conquistas democráticas do nosso Povo"

Edição 271 - 16 de setembro de 1981

"… a reacção procura, utilizando a demagogia, a pressão, a chantagem e, por vezes, a violência, recrutar opositores entre os próprios beneficiários do projecto revolucionário, explorando (…) a sua eventual dificuldade em apreender o real sentido das transformações pretendidas…

Edição 272 - 23 de setembro de 1981

Edição 277 - 28 de outubro de 1981

O julgamento em tribunal popular dos cúmplices (...) teve um papel impulsionador na popularização das teses da reforma agrária e, sobretudo, na desintoxicação das massas

…foram “descascados” os métodos sujos do inimigo…

Edição 295 - 23 de março de 1982

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1031 de 1 de Setembro de 2021.