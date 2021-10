Banco Mundial diz que Cabo verde é exemplo no combate à COVID-19

A resposta à pandemia de Covid-19 em Cabo Verde tem sido muito positiva. A afirmação é do gerente de projecto de saúde do Banco Mundial para Cabo Verde, em declarações aos jornalistas, no acto de Balanço da Missão do Banco Mundial para avaliação do projecto Covid-19 em Cabo Verde.

Edson Araújo diz que Cabo Verde é um exemplo para o resto do continente africano e para o resto do Mundo. "Tanto na resposta inicial, disponibilização de equipamentos essenciais, como máscaras, testes de COVID, equipamentos para expandir a capacidade de tratamento dos infectados, como também na vacinação. Acho que especialmente na vacinação Cabo Verde é um exemplo ao mundo, alcançou uma taxa altíssima de vacinação, hoje aproximadamente 80% da população adulta já recebeu uma dose. Cabo Verde tem boas lições para o resto do mundo, tem sido observado como uma boa prática em relação a resposta a COVID, e agora é consolidar os avanços que foram obtidos nos últimos meses ", explica. Edson Araújo destaca o esforço do governo em conseguir vacinas suficientes, realçando que muitos países não tiveram a mesma a taxa de sucesso como Cabo Verde. "Eu diria que o primeiro grande exemplo é a capacidade de mobilizar vacinas suficientes para vacinar a população, o segundo grande exemplo é rapidez em vacinar a população. Cabo Verde conseguiu a oferta de quantidades de vacinas suficientes e agora também tem implementado uma campanha eficiente. Em relação aos próximos meses, o próximo desafio é continuar esse esforço de vacinação, como falei quase 80% da população já recebeu a primeira dose, o esforço agora é manter isso, e principalmente que a população receba a segunda dose", apontou. Edson Araujo realça que quanto mais rápido a cobertura vacinal alcançar níveis que seja possível Cabo Verde voltar a normalidade, mais rápido a actividade turística vai retornar, assim como o emprego e as actividades económicas.

