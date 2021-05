Derrogação do Acordo de Pescas entre Cabo Verde e a União Europeia com decisão final nas próximas semanas

A União Europeia esta a trabalhar para a derrogação do Acordo de Pescas entre Cabo Verde e a União Europeia. Declarações da embaixadora da União Europeia em Cabo Verde, proferidas hoje, à margem da conferência comemorativa do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que se assinala esta segunda-feira, 3 de Maio.

Sofia Moreira de Sousa, diz acreditar que nas próximas semanas haja uma decisão final sobre este tema.

"Todo este processo esta ser tratado com os colegas e nas equipas técnicas responsáveis, é um processo bastante complexo, temos a indicação de haver um desenlace positivo, portanto todo o dossier esta a ser estudado minuciosamente, no sentido de pensar numa derrogação por um tempo superior àquilo que aconteceu no passado, e tendo em conta também uma solução definitiva. O processo esta a ser analisado, estudado, está a avançar, posso garantir que temos todos os comités técnicos em Bruxelas responsáveis a trabalhar, e eu acredito que nas próximas semanas poderemos ter já uma resolução final ", explica

Relativamente ao envio de vacinas contra a COVID-19, pela União Europeia a Cabo Verde, Sofia Moreira de Sousa, diz que Cabo Verde está contemplado nos acordos feitos entre a organização e a indústria farmaceutica.

"Neste pacote o número de vacinas que foi portanto contratualizado, já foi a pensar também nos países da vizinhança e nos países com quem temos parcerias, e com quem temos relações especiais, e portanto países no continente Africanos e Cabo Verde estará seguramente neste pacote de países, portanto estamos a falar numa fase posterior em que seguramente tendo em conta este pacote de vacinas também Cabo Verde irá beneficiar deste contrato que a União Europeia tem com as indústrias farmacêuticas", avança.

Sofia Moreira de Sousa, não soube precisar a quantidade de vacinas que serão enviadas a Cabo Verde, nem a data em que chegarão ao país.