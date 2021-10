COVID-19: Terceiro dia consecutivo com óbitos

Boletim epidemiológico dá hoje conta de mais uma morte causada por complicações associadas à COVID-19.

O óbito, segundo avançam as autoridades de saúde no boletim epidemiológico, foi declarado no concelho de São Filipe, no Fogo.

Com esta morte o total de óbitos provocados pela COVID-19 em Cabo Verde sobe para 345.

Quanto a novos casos activos, o boletim dá conta de 17 novas infecções em todo o país e 25 altas médicas. o número de casos activos desce, assim, para 461.

Os 17 casos activos foram detectados entre 714 análises e foram encontrados na Praia (4), Tarrafal (2), São Miguel (3) e Santa Cruz (5). Fora de Santiago foram detectados casos em Paul (1), Ribeira Brava de São Nicolau (1) e Maio (1).

A taxa de positividade é de 2,4%.

Com esta actualização Cabo Verde passa a contabilizar 461 casos activos, 36.888 casos recuperados, 345 óbitos, 15 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 37.718 casos positivos acumulados.