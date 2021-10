COVID causa mais uma vítima, desta vez no Paul

Cabo Verde registou hoje um óbito relacionado com a covid-19, no Concelho do Paul, e 22 casos novos de infecção, de um total de 443 amostras analisadas.

A taxa de positividade, este sábado, foi de 5,0% a nível nacional. Dos 22 casos novos de covid-19 diagnosticados, a maior parte foi registada em Porto Novo: 9 casos em 38 amostras, o que representa uma taxa de positividade de 32,1%, e representa quase um duplicar do número de casos activos. Neste momento, o município tem 21 infecções activas. Segue-se a Praia, que regista 6 casos novos em 125 testes feitos, e São Vicente, 5 casos novos em 57 análises realizadas. Ribeira Brava de São Nicolau e Santa Catarina (Santiago) registam 1 caso, cada. Este sábado, 19 pacientes foram dados como recuperados (Praia 7, São Vicente 10, e Ribeira Brava 2). Com esta actualização o país passa a contabilizar 335 casos activos 37.422 casos recuperados, 349 óbitos, 15 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 38.130 casos positivos acumulados.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.