PJ detém vários no Sal, na Boa Vista e em São Vicente

A Polícia Judiciária (PJ) informa, num comunicado que deteve quatro indivíduos suspeitos de vários crimes nas ilhas do Sal, Boa Vista e São Vicente.

Na ilha do Sal, a PJ, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), em cumprimento de um Mandado do Ministério Público, deteve, na sexta-feira, 15, fora de flagrante delito, na localidade de Alto Santa Cruz – Espargos, um indivíduo do sexo masculino, de 44 anos, suspeito da prática de crimes de VBG e Agressão Sexual, na sua forma agravada, cometidos contra sua ex-companheira.

Segundo a PJ, o detido foi presente, no mesmo dia, ao Tribunal da Comarca do Sal, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado Prisão Preventiva.

Na Boa Vista, a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Boa Vista (DICBV), em cumprimento de um mandado do Ministério Público, deteve, na segunda-feira, 11, fora de flagrante delito, no Bairro da Boa Esperança, um indivíduo do sexo masculino, de 35 anos, natural de São Tomé e Príncipe, suspeito da prática de dois crimes de VBG, cometidos contra sua esposa.

O detido foi presente, no tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido, tendo-lhe sido aplicado proibição de contactar a vítima, proibição de permanência em casa de morada da família e obrigação de permanência no concelho, como medidas de coação pessoal.

Já em São Vicente, a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), em cumprimento de dois mandados do Ministério Público, deteve, entre os dias 14 e 15, fora de flagrante delito, dois indivíduos do sexo masculino, de 20 e 32 anos, residentes em Monte Sossego e Vila Nova, suspeitos da prática de crimes de roubo na via pública e em residências, ocorridos em Monte Sossego, entre Julho e Setembro do corrente ano.

Conforme a PJ, os detidos foram presentes ao Tribunal da Comarca de São Vicente, que lhes aplicou Apresentação Periódica, como medida de coação pessoal.